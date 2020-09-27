شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية: 12% قيمة ما يتحمله صاحب العمل عن العامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، من خلال فيديو توضيحي ما يتحمله صاحب العمل للإشتارك عن العامل والتي بلغت 12%. كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، من خلال فيديو توضيحي ما يتحمله صاحب العمل للإشتارك عن العامل والتي بلغت 12%. وأوضحت التأمينات الإجتماعية بان صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل المسجل، " الأساسي - بدل السكن" ويتم تقسيمها كالتالي " 9% عن نظام المعاشات، و2% أخطار مهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل ".

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