السعودية اليوم / السودان تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية ، 12 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13604 إصابات متضمنة 836 وفاة و 6764 حالة تعافٍ.

// انتهى //

13:48ت م

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الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24ساعة الماضية ، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع عدم تسجيل أي حالات وفاة وتعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى 13604 إصابات متضمنة 836 وفاة و 6764 حالة تعافٍ.// انتهى //13:48ت م0069

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