- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.
وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.
كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.أرامكو السعودية
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 12:44 PM
قالت: احتياطيات هائلة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.
وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.
كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.
، مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.