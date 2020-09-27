بالفيديو.. بثّ مباشر لدروس الأحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة «عين»

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس يوم الأحد من الأسبوع الخامس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وأعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الخامس عبر قنوات عين التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنَّ البثّ مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ للمرحلة الثانوية المستويات (الأول والثالث والخامس) و(عام اختياري- تحفيظ اختياري) وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) في التاسعة صباحًا ويُعاد طوال اليوم، كما يبدأ لصفوف (الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس الابتدائي) في الثالثة مساءً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إتاحة عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. أولياء الأمور.. وزارة التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة، من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت».

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ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردُّد مرة ثانية؛ حيث يتمّ ضبط تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة).

وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة منذ نحو شهر، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وهيأت وزارة التعليم منصة (مدرستي) للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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