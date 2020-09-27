السعودية اليوم / "بدع القبور" كلمة توعوية بجمعية بصائر بنجران غداً



نجران 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصائر بنجران غداً، كلمةً توعوية بعنوان "بدع القبور"، وذلك بجامع خادم الحرمين بحي الخالدية.

وتأتي الكلمة التي تُلقى بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المكتب التي يقيمها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

12:15ت م

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