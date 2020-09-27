، المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية وتشمل بدر وينبع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة التي تشمل محافظتي بدر وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة