استئناف التأشيرات السياحية في المملكة بداية 2021

قال وزير السياحة أحمد الخطيب لـ«رويترز»، إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعد السياحة ركيزة أساسية في خطة رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر أيلول 2019 بتدشين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلدا، لإسهام القطاع بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

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وقال الوزير في مقابلة عن بعد «بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)».

وقال الخطيب إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 % و45 % بحلول نهاية العام. ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.

وأضاف أن «هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو».

عن السياحة الداخلية كشف الوزير عن النمو الذي فاق توقعاتهم بحسب قوله: «رصدنا نموًا 30 % على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا».