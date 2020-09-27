شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط بـ«توكلنا».. «اعتمرنا» جاهز لاستقبال طلبات معتمري الداخل والان نبدء بالتفاصيل

- تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا

بدأ اليوم السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بعد الموافقة الكريمة على السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

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ويمكن من خلال التطبيق حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبط بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عدد من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا المستجد، كما أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.