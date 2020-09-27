الحصيني: غداً نودع الأربعينيات المئوية للحرارة

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن معظم مناطق المملكة ستودع غداً (الاثنين)، الأربعينيات المئوية كحرارة عظمى.

وأوضح الحصيني أن هذا الأمر ستتم ملاحظته في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران، على أن تتراوح الصغرى فيها بين 27 و19 مئوية.

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ونوه إلى أنه يتوقع أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينيات ونهاية الثلاثينيات في مكة والمدينة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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