وزير التعليم: المعلم مستعد للحضور لمنزل الطالب لضبط القنوات التعليمية

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدّث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن مسؤولية المعلم وولي الأمر تجاه الطلاب والطالبات فيما يخص القنوات التعليمية التي توفّرها الوزارة لتدريس المناهج عن بُعد.

وأكّد آل الشيخ، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن ولي الأمر يشارك في المسؤولية لتسهيل وصول المواد التعليمية وشرحها للطلاب والطالبات في مدارس المملكة في ظل جائحة كورونا.

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وأضاف وزير التعليم أن معلمي الوزارة يحملون على عاتقهم الجانب الأكبر من المسؤولية، حيث قال: “إذا طُلب من المعلم أو المعلمة الذهاب إلى البيت من أجل أن ترتيب قنوات عين الفضائية فهم مستعدون”.

وكان وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.

وأضاف وزير التعليم، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه تمت الموافقة على مشروع مسارات المرحلة الثانوية.

وتابع وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، أنه في حال عودة الدراسة حضوريًّا قد يكون هناك اشتراطات بتخصص أيام للدراسة عن بعد، وسيتم تدريس التربية الرقمية من الصف الرابع الابتدائي العام القادم.

وأضاف وزير التعليم أن الأسرة شريك رئيس في الرحلة التعليمية عن بُعد، ومعلمونا قدوة نعتز ونفتخر بهم.



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