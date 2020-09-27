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2020-09-27 27 نائباً فرنسياً يعلنون معارضتهم دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي متابعات الخليج 365 - متابعة عارض نحو 27 نائباً فرنسياً دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي، وكشف النواب الفرنسيون عن إجراءات تركية تعرض المصالح الأوروبية للخطر. Advertisements كما طالب النواب الـ27 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”التحرك بحزم لوقف التهديدات التركية”. وأثارت تركيا خلال الفترة الماضية الكثير من القلق بالنسبة لأوروبا بسبب ممارستها في شرق المتوسط، وأيضا تدخلاتها في الشأن الليبي.

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