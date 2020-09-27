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28378 إصابة جديدة بـ كورونا و869 وفاة في البرازيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و729 وفاة في اليوم السابق.
وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و717991 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406.
وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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