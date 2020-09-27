وفاة مواطنة غرقاً في مسبح بعد إنقاذها حفيدتها

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توفيت مواطنة غرقاً في حوض سباحة بإحدى الاستراحات في محافظة سكاكا أمس (السبت).
وكانت المواطنة والتي تعمل معلمة تحفيظ قرآن شاهدت حفيدتها تسقط في المسبح ونجحت في إنقاذها ولكنها سقطت بنفسها وغرقت.
ونعت بعض الطالبات معلمتهن من خلال هاشتاق باسمها وأشدن بحسن تعاملها مع الجميع.
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