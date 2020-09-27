︎ : .

تحدّث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن مسؤولية المعلم وولي الأمر تجاه الطلاب والطالبات فيما يخص القنوات التعليمية التي توفّرها الوزارة لتدريس المناهج عن بُعد. وأكّد آل الشيخ على قناة “الإخبارية”، أن ولي الأمر يشارك في المسؤولية لتسهيل وصول المواد التعليمية وشرحها للطلاب والطالبات في مدارس المملكة في ظل جائحة كورونا. كما بيّن أن معلمي الوزارة يحملون على عاتقهم الجانب الأكبر من المسؤولية..، حيث قال: “إذا طُلب من المعلم أو المعلمة الذهاب إلى البيت من أجل أن ترتيب قنوات عين الفضائية فهم مستعدون”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: المعلم مستعد للحضور لبيت ولي أمر الطالب لضبط القنوات التعليمية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.