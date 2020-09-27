

سيئول 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.

// انتهى //

06:33ت م

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سيئول 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 95 حالة، ليصل الإجمالي إلى 23,611.وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.// انتهى //06:33ت م0005

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 23,611 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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