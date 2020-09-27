السعودية اليوم / الصين تسجل 14 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19



شنغهاي 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 26 سبتمبر أيلول مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وبينت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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