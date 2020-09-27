بالفيديو..فتاة تصطدم بسيارتها في محطة وقود وتتسبب في نشوب حريق

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): اصطدمت فتاة بسيارتها في محطة وقود بالخفجي، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل المحطة. اصطدمت فتاة بسيارتها في محطة وقود بالخفجي، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل المحطة. وأظهر مقطع فيديو سيارة تقودها فتاة وأثناء رجوعها إلى الخلف اصطدمت بأحد الأعمدة بالمحطة ما أدى لاشتعال النيران.

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