- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 8000 مواطن خلال سبتمبر الجاري غالبيتهم في مأرب والان مع التفاصيل
نزوح 8000 مواطن خلال سبتمبر الجاري غالبيتهم في مأرب
الأحد 27 سبتمبر 2020
قالت منظمة الهجرة الدولية في اليمن، إن التصعيد العسكري في اليمن أدى إلى نزوح 8 آلاف يمني خلال سبتمبر الجاري، وأن غالبية النازحين الجدد إلى مدينة مأرب (شرق اليمن) لم يجدوا مكاناً للذهاب إليه.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت هيدون، ان أنه في أيلول/سبتمبر "أدى التصعيد في القتال إلى نزوح 8000 شخص"، وأن 80٪ من النازحين الجدد الى مارب لم يجدوا مكانا للذهاب اليه وانهم اضطروا للاستقرار في مخيمات مزدحمة للغاية".
وقالت هيدون ،إن مأرب مزدحمة بالنازحين بالفعل والقِتال يزيد النزوح، وتضطر العائلات في المخيمات المكتظة إلى مشاركة أماكن ضيقة.
وأضافت "هذا أمر يبعث على القلق خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد".
ويكثف الحوثيون منذ أشهر، هجماتهم على مدينة مأرب بهدف السيطرة عليها، الاّ أن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك الهجمات وسقط فيها مئات القتلى والجرحى من الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر نزوح 8000 مواطن خلال سبتمبر الجاري غالبيتهم في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.