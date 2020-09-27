هيئة الزكاة والدخل جولات تفتيشية لمخالفي الضوابط الضريبية

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من أرض الحدث هيئة الزكاة والدخل تراقب عن كثب!

‏معًا لحماية المجتمع، وردع كل من يخالف الضوابط الضريبية





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