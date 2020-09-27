رداً على تساؤل..

أوضحت الخطوط السعودية، الوقت المحدد للتواجد بالمطار قبل موعد الإقلاع. وأكد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على تويتر، أنه ‏‎يفضَّل التواجد في المطار قبل الإقلاع بساعتين كحد أقصى. جاء ذلك رداً على استفسار إحدى المتابعات، التي وجهت تساؤلًا قالت فيه: «أ‎انا داقة البوردنغ هل يحتاج أروح قبلها ولا لا؟».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من الخطوط السعودية بشأن موعد التواجد بالمطار قبل الإقلاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.