الأرصاد عن طقس الأحد: غيوم جزئية وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

البحر سيكون خفيف الموج..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ لافتة إلى غيوم السماء جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية والغربية.
وفي بيان لها، قالت «هيئة الأرصاد»: بمشيئة الله تعالى.. سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
ولفتت الهيئة، إلى «نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة».
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين وربع على الجزئين الشمالي والأوسط.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 12-32كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر، أما البحر فسيكون خفيف الموج.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:
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