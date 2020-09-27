، الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تواصلت معاناة كاليفورنيا والساحل الغربي مع حرائق الغابات، وهي الأسوأ في تاريخ الولاية الأمريكية. فيما خطف حيوان اللاما "إيزابيلا" الأضواء بعد أن شارك في حفل توزيع جوائز "إيمي" للمسلسلات والبرامج التلفزيونية.

1- ليست أضواء الأعياد، بل نيران مشتعلة في أشجار "شجوا" استمرارًا لحرائق الغابات بكاليفورنيا.

2- شجرة "شجوا" محترقة، وفي خلفيتها رقعة واسعة من الأراضي تلتهمها النيران خلال حريق بوبكات في جونيبر هيلز بكاليفورنيا.

3- الضباب يحيط بطريق في كفارندروب بجزيرة فونين في الدنمارك، وكأنما التقطت من فوق السحاب.

4- سيدتان تنظران إلى سحابة قمعية تشكلت بالقرب من الشاطئ في برشلونة بإسبانيا.

5- ناشطة بيئية تحمل لافتة كُتب عليها "إضراب الشباب من أجل المناخ" في وسط المحيط المتجمد الشمالي.

6- مدير مسرح جوائز إيمي للتلفزيون في لقطة سيلفي مع حيوان اللاما "إيزابيلا".