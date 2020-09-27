بعد أن لاذ بالفرار..
أعلن «المرور السعودي» اليوم السبت، القبض على قائد المركبة الذي ارتكب حادثة دهس ولاذ بالفرار.
وفي بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المرور السعودي: «مرور محافظة حفر الباطن، قبض على قائد المركبة الذي ارتكب حادث دهس أثناء ممارسة التفحيط ولاذ بالفرار».
وأكد «المرور السعودي»، أنه تم ضبط عدد من المتجمهرين بالموقع، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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كانت هذه تفاصيل خبر مع توقيف عدد من المتجمهرين.. «المرور» يقبض على قائد مركبة الدهس أثناء التفحيط بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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