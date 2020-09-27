السعودية اليوم / الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بعد الحصيلة الجديدة إلى 50914 حالةً.

كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالجزائر 1711 حالة وفاة، كما تماثل 102 من المرضى للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35756 حالةً.

// انتهى //

23:23ت م

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الجزائر 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)..وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بعد الحصيلة الجديدة إلى 50914 حالةً.كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالجزائر 1711 حالة وفاة، كما تماثل 102 من المرضى للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 35756 حالةً.// انتهى //23:23ت م0117

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