شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: يمكنك استعراض بيانات جوازك عن طريق ‎«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه ‏يمكن استعراض بيانات الجواز عن طريق تطبيق توكلنا، مشيرة إلى أن التطبيق سينبه صاحب الجواز عند قرب انتهائه.

وأطلق تطبيق توكلنا منظومته المطّورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات. ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة لتوكلنا في إطار التحديثات المستمرة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" للمنظومة بهدف الإسهام في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم، حيث ستسهم الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية، في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم وتلبية تطلعاته.