هل التسجيل في منصة العمل الحر يؤثر على الأهلية والاستحقاق؟.. حساب المواطن يرد

أكد حساب المواطن، على أنه لابد من الإفصاح عن الدخل الإضافي حال وجوده، حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق للمستفيد.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على تويتر، رداً على تساؤل أحد المواطنين، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وأشار، إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المستفيد، سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية: https://t.co/XGVelVLg1z‎

وجاء ذلك حسما لحيرة أحد المتابعين، الذي وجه استفسارا قال فيه: «أنا مسجل في منصة العمل الحر.. هل تؤثر عليّ في حساب المواطن أم لا؟».