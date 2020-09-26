شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقة الثنائية مع وزير خارجية سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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