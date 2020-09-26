كيف تحمي نفسك من تلاعب المحلات في التخفيضات؟.. وزارة التجارة توضح وتعلن 4 مزايا

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن 4 مزايا يمنحها تطبيق «تخفيضات» للمستهلك السعودي والمواطنين بشكل عام، وفي مقدمتها الكشف عن التخفيضات الوهمية.

وعبر «إنفوجراف» أفادت الوزارة، أنَّ تطبيق تخفيضات يعطيك العلم الأكيد ويحميك من التخفيضات الوهمية، لافتة إلى أنّه يمكنك التحقق من التخفيضات بمسح «الباركود»، ومن خلال حاسبة التخفيضات يمكن معرفة نسبة التخفيضات بدقة.

ولفتت الوزارة إلى أنَّ تعليقك ورأيك عبر التطبيق، يساعد غيرك في أخذ تصور حول المنتجات، فضلًا عن أنه يساعدك في ضبط التنبيهات لتصلك في حال وجود تخفيض جديد على محل متابع، ويعلمك بقرب انتهاء التخفيضات.