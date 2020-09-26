«العواد» نائبًا للجنة «الموارد والعمل» بـ«غرفة الرياض»

أجمع أعضاء لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض على اختيار الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد، نائبًا لرئيس اللجنة، وذلك أثناء الاجتماع الأول للجنة بالدورة 18 بمقر غرفة بالرياض .

من جانبه، أعرب الدكتور «العواد» عن سعادته بالثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء اللجنة باختيارهم له لهذا المنصب، مبديًا فخره واعتزازه بهذا الشرف الكبير الذي توج به، ومؤكدًا على عزمه المضي قدمًا وبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة اللجنة وأهدافها بشكل عام بما يحقق أهداف المملكة ورؤيتها 2030 فيما يخص سوق العمل من حيث المساهمة في تمكين وتهيئة بيئة العمل بالمنشآت لتوطين القوى العاملة لديها، وتلبية المتطلبات التشغيلية، ورفع كفاءة سوق العمل وإصلاح تشوهاته.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الدكتور «العواد» قد مثّل المملكة في العديد من المحافل الدولية والعالمية من قبل حيث شارك في أعمال المجلس السعودي السويسري بمدينة بازل السويسرية، وشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي الكوري الأول، وله العديد من المشاركات والأوراق العلمية على المستويين المحلي والقاري.

والدكتور العواد حاصل عدى بكالوريوس الهندسة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم عالٍ في إدارة الموارد البشرية من كلية الاقتصاد، والدكتوراة في إدارة الابتكار وتقلد العديد من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص.

كما حاز على عدد من الجوائز منها درع الريادة للقادة التنفيذين وجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، كما اختارته مجلة فوربس كأحد رواد الأعمال الأكثر إبداعًا في المملكة عام 2014.