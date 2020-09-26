

طرابلس 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

19:43ت م

0089



طرابلس 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 31 ألفًا و828 حالة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.// انتهى //19:43ت م0089

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.