محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف كان قد أعلن من قصر بعبدا اليوم اعتذاره عن مهمة التشكيل علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت. وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر". وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

"قرقاش" عن استقالة "أديب": لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها مع الميليشيات ومصالحها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-26 علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت. وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر". وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة. Advertisements 26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 12:43 PM رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف كان قد أعلن من قصر بعبدا اليوم اعتذاره عن مهمة التشكيل رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف كان قد أعلن من قصر بعبدا اليوم اعتذاره عن مهمة التشكيل علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش؛ على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف مصطفى أديب؛ استقالته من منصبه اليوم السبت. وكتب قرقاش؛ عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر". وكان أديب؛ قد أعلن -بحسب "روسيا اليوم"- في كلمة له من قصر بعبدا، في وقتٍ سابق اليوم، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

، "قرقاش" عن استقالة "أديب": لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها مع الميليشيات ومصالحها ،

المصدر : الخليج 365

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