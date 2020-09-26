شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحسم الجدل حول الأمطار المرتقبة على المدينة والشرقية وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت أن موسم الأمطار سيبدأ بعد 20 يوم .

ونفى " المسند " توقعات هطول أمطار كما يتردد على الشرقية والمدينة وتبوك خلال هذه الأيام ، مؤكداً ن موسم الأمطار لم يأتي بعد .

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وقال : الصحيح أنه وخلال الأيام الخمسة القادمة لا يوجد توقعات ذات ثقة عالية، عدا المرتفعات في الجنوب الغربي ، وأرفق حديثه بخرائط توضيحية .

وكان الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق قد أكد بدء تساوي الليل والنهار من غد الأحد وكشف عن موعد الشتاء القارس .

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