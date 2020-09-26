"الشورى" يناقش تعديلات على "المرور" و "التقاعد" و "المؤسسات الصحفية"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصيات لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات نحو التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 – 1441 هـ . يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصيات لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات نحو التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 – 1441 هـ . كما يناقش " الشورى " اقتراح لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور ، بجانب مناقشة مشروع لتعديل نظام المؤسسات الصحفية . ويناقش " الشورى " كذلك اقتراح مشروع تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي سنة 1393 هـ ، بجانب مناقشة عدة تقارير مقدمة من لجان المجلس حول مؤسسات الدولة والوزارات .

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