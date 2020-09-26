بالفيديو.. فنان يستخدم الخيوط والمسامير في رسم لوحة لخادم الحرمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكن الفنان عبدالوهاب الدايل، من عمل لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يقبّل علم المملكة، وذلك باستخدام الخيوط والمسامير. تمكن الفنان عبدالوهاب الدايل، من عمل لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يقبّل علم المملكة، وذلك باستخدام الخيوط والمسامير. وأوضح الفنان أن اللوحة الفنية استغرقت 154 ساعة من العمل؛ فيما نالت اللوحة إشادة واسعة؛ حيث أنها ركزت على إحدى الصور الشهيرة لخادم الحرمين وهو يقبّل العلم السعودي.

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