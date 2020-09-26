تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها في عهد المؤسس.. ومن تولاها

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة هي وزارة الخارجية، وذلك في عهد الملك المؤسس، وصدر الأمر بإنشائها في عام 1349 هـ/ 1930م.

وأضافت الدارة –عبر حسابها على تويتر- أن الأمر نص على تعيين نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز، وزيرًا للخارجية.

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وجاء في نص الأمر السامي «صدر الأمر الملكي السامي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية، وبإسناد منصب الوزارة المذكورة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل، النائب العامّ لجلالة الملك المعظم، علاوة على النيابة العامة، وبتعيين فؤاد حمزة وكيلًا لوزارة الخارجية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر رجب سنة 1349».

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