شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متوقعة على مكة وعدة مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.

كما توقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، ومرتفعات جازان، وعسير.