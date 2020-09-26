

مكسيكو سيتي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات تسجيل 5401 إصابة جديدة إضافة إلى 405 حالات وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

// انتهى //

04:24ت م

0172



مكسيكو سيتي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 720858 حالة يوم الجمعة بالإضافة إلى 75844 حالة وفاة.وأوضحت السلطات تسجيل 5401 إصابة جديدة إضافة إلى 405 حالات وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.// انتهى //04:24ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 405 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.