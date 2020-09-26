أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تعلن آلية سفر المرضى للعلاج بالخارج.. و«البريد» يحذر من مواقع تنتحل شعاره

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 25 سبتمبر 2020م منها: «وزارة الصحة» تعلن آلية سفر المرضى ومرافقيهم للعلاج بالخارج، و«البريد السعودي» يحذر من مواقع تنتحل شعاره وتطلب بيانات شخصية ومالية، والمرور يعلن مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة.

«وزارة الصحة» تعلن آلية سفر المرضى ومرافقيهم للعلاج بالخارج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

«البريد السعودي» يحذر من مواقع تنتحل شعاره وتطلب بيانات شخصية ومالية

قال البريد السعودي في بيان تحذيري عبر حسابه الرسمي على "توتير": بعض المواقع تنتحل شعار مؤسسة البريد السعودي، مؤكدًا على "أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني".

بالإنفوجراف.. تعرف على مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة

حددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة.

أحدث حصيلة لإصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. مكة والمدينة في المقدمة

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 86 حالة إصابة؛ تلتها المدينة المنورة بـ46 حالة، ثم الدمام 32 حالة، فالرياض 30 حالة.

شرطة القصيم: القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة؛ حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية.

القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من «الإمفيتامين» بعسير

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، اليوم الجمعة أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت عن القبض على مواطنين اثنين، بعد قيامهما بنقل (398.800) قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدرة.

هل يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟.. منصة أبشر تجيب

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مدى إمكانية تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية.

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إجراءات إصدار رخصة عربة متجولة.. تعرف عليها

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقعها الإلكتروني إجراءات ومتطلبات إصدار رخصة عربة متجولة.

«الموارد البشرية» توضح شروط الإعفاء من المقابل المالي لمستقدمي العمالة

جددّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على ضرورة سريان رخصة العمل والإقامة للحصول على الإعفاء المالي.

إجراء 833 قسطرة و29 عملية جراحية للقلب في مركز الأمير فيصل بأبها

أُجريت في (مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب) في أبها 833 قسطرة و29 عملية جراحية للقلب. وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز حتى الآن .

مجلس رواد المسجد الحرام يستعرض آلية أداء العمرة في ظل انحسار كورونا

عقد المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام، اجتماعه الدوري برئاسة سليمان بن عوّاض الزايدي، وحضور أعضاء المجلس بالمسجد الحرام وذلك عن بُعد.

رئاسة الأمر بالمعروف في مكة تكثّف الدوريات التوعوية خلال إجازة اليوم الوطني

كثّف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الدوريات الميدانية والتوعوية خلال إجازة اليوم الوطني (90) بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.

لاستفادة الأرملة من الضمان الاجتماعي.. «التنمية الاجتماعية» تحدد 3 شروط

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الأرملة لها الحق في التسجيل بالضمان الاجتماعي وفقًا لشروط معينة، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «لو سمحت.. المرأة الأرملة وأولادها اليتامى هل تقدر تسجل بالضمان الاجتماعي علمًا بأنه ينزل لها تأمينات اجتماعية والمبلغ 1400؟».

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