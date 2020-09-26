490 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على الأسواق التجارية

أسفرت عن تحرير 13 مخالفة متعلقة بالإجراءات الصحية..
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية (490) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لحالات تكدس في الأسواق التجارية، و7 مخالفات حررت لمنشآت تساهلت في التزامها بالتدابير الصحية.
وقامت الأمانة خلال هذه الجولات برفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية، فيما جرى غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.
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