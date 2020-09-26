

لومي 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الرئاسة في جمهورية توغو أن رئيس الوزراء كومي سيلوم كلاسو وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم اليوم الجمعة.

وكان هذا التغيير الحكومي متوقعا بعد إعادة انتخاب الرئيس فوريه جناسينجبي خلال مارس في تمديد لحكمه الذي بدأ قبل 15 عاما. ولم توضح الرئاسة متى سيتم تعيين رئيس وزراء جديد.

// انتهى //

04:01ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / استقالة رئيس وزراء جمهورية توغو وحكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.