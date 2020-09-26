السعودية اليوم / البرازيل تسجل 31911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و729 وفاة



برازيليا 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 31911 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4​​​.6 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

// انتهى //

03:46ت م

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برازيليا 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 31911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة و 729 حالة وفاة.وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4​​​.6 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.// انتهى //03:46ت م0169

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