اقتصادي / المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على زيادة خط الائتمان المرن لكولومبيا



واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على طلب من السلطات الكولومبية لزيادة الوصول بموجب ترتيبها الحالي لخط الائتمان المرن (FCL) إلى حوالي 17.3 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار عن الترتيب الذي تمت الموافقة عليه في 1 مايو 2020.

وأوضح البيان الصادر عن البنك اليوم، أنه تمت الموافقة على الزيادة في ضوء التأهيل المستمر لكولومبيا مع أطر سياسات مؤسسية قوية للغاية، وسجل حافل للأداء الاقتصادي وتنفيذ السياسات، وعلى خلفية ارتفاع المخاطر الخارجية والأثر السلبي الأكبر من المتوقع من جائحة كوفيد-19.

وأفاد البيان، أنه تم تصميم خط الائتمان المرن لمعالجة ضغوط ميزان المدفوعات الفعلية والمحتملة والمساعدة في تعزيز ثقة السوق، كتأمين إضافي ضد مخاطر الهبوط، إلى جانب المستوى المريح للاحتياطيات الدولية التي تمتلكها كولومبيا.

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