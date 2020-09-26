السعودية اليوم / تونس تتخذ سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشاء فيروس كورونا



تونس 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم، أنه سيتم بداية من يوم الاثنين القادم إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل من لا يلتزم بهذا القرار، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس

وأضاف المهدي في حوار، نقلاً عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوزارة اتخذت أيضًا قرارات للحد من المشاركين في حفلات الأعراس إلى نحو 30 ٪ من طاقة استيعاب القاعات، وإلزام ارتداء الكمامات بالنقل العمومي والخاص، وفي حال عدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامات خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفوري للرخص، وإلزام ارتداء الكمامات أيضًا بالأماكن المفتوحة.

وأكد الوزير على أن أي منطقة يفوق عدد المصابين بها بالفيروس 250 مصابًا من أصل 100 ألف ساكن سيتم تطبيق الحجر الصحي العام بها، وإغلاق الأماكن ذات التجمعات الكبرى أيضًا، ومنع التنقل إلى هذه المناطق، إضافة إلى القيام بحملات التنظيف والتعقيم، مشددًا على إمكانية التوصل إلى اتخاذ قرار منع التجول ليلاً، إن اقتضى الأمر ذلك.

// انتهى //

03:15ت م

0166



تونس 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم، أنه سيتم بداية من يوم الاثنين القادم إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل من لا يلتزم بهذا القرار، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس كورونا ( كوفيد-19 ).وأضاف المهدي في حوار، نقلاً عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوزارة اتخذت أيضًا قرارات للحد من المشاركين في حفلات الأعراس إلى نحو 30 ٪ من طاقة استيعاب القاعات، وإلزام ارتداء الكمامات بالنقل العمومي والخاص، وفي حال عدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامات خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفوري للرخص، وإلزام ارتداء الكمامات أيضًا بالأماكن المفتوحة.وأكد الوزير على أن أي منطقة يفوق عدد المصابين بها بالفيروس 250 مصابًا من أصل 100 ألف ساكن سيتم تطبيق الحجر الصحي العام بها، وإغلاق الأماكن ذات التجمعات الكبرى أيضًا، ومنع التنقل إلى هذه المناطق، إضافة إلى القيام بحملات التنظيف والتعقيم، مشددًا على إمكانية التوصل إلى اتخاذ قرار منع التجول ليلاً، إن اقتضى الأمر ذلك.// انتهى //03:15ت م0166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تتخذ سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشاء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.