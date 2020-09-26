السعودية اليوم / زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة البحر الأحمر



القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر اليوم.

وأوضحت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي إن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و ٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة وشعر به بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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