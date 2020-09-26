

القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 112 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفاع إلى 93531 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات 5853 حالة وفاة.

// انتهى //

01:23ت م

0159



القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر اليوم 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 حالة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102625 حالة .وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفاع إلى 93531 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات 5853 حالة وفاة.// انتهى //01:23ت م0159

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجيل 112 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.