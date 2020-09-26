السعودية اليوم / أمين تبوك يزور بلدية ضباء ويتابع سير العمل بمشروعاتها التنموية



تبوك 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم ، بزيارة تفقدية لبلدية محافظة ضباء التي عقد من خلالها إجتماع بحضور رئيس البلدية الدكتور عبد الله الغبان ومنسوبيها ، حاثاً إيهام مواصلة العمل الجاد واستشعار المسؤولية وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها، كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق ووضع الحلول لها.

وأطلع المهندس المحفوظ خلال الإجتماع على سير العمل والمشروعات القائمة, في إطار جوالاته التفقدية لأعمال البلديات التابعة لأمانة منطقة تبوك، والوقوف على مراحل تنفيذ خطط المشروعات التنموية القائمة، المكلفة بالإشراف عليها ومتابعتها جميع بلديات المحافظات والمراكز التابعة لأمانة المنطقة.

وجاء مشروع قلعة الملك عبد العزيز التاريخية، آخر المشروعات التي وقف أمين منطقة تبوك على سير العمل فيها، بوصفها أحد أهم المشروعات القائمة حالياً، إذ تعدّ من أبرز المواقع السياحية بتبوك، لاسيم وأنها بُنيت بسواعد أبناء المنطقة ومعماريو تبوك آن ذاك، لتمثّل مقراً يليق بملكٍ يعمل على إدارة شؤون البلاد، ومجمع لمجمل الخدمات التي يستفيد منها المواطن في ذلك الوقت، ومكاناً سيخلّده التاريخ، لتجسيده لمدى اهتمام القيادة بالشعب والعكس.

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