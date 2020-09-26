السعودية اليوم / فرنسا تسجل 15797 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

// انتهى //

23:12ت م

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باريس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 513034 إصابة.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.// انتهى //23:12ت م0144

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