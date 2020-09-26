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أعلن نادي الشباب توقيعه رسمياً مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتنيز وذلك بنظام الإعارة لمدة عام قادماً من نادي براغا البرتغالي.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يحتل قائمة سادس هدافي الدوري البرتغالي، وهو أحد أبرز لاعبي الموسم الحالي مع فريق فاماليكاو المعار إليه من براغا.
ولعب مارتينيز 28 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل 11 هدفاً، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.
وسبق وأن لعب مع منتخب بلاده لجميع الفئات السنية أما مع النوادي، فقد لعب مع سبورتينغ براغا ونادي باسوش دي فيريرا ونادي ديبورتيفو داس أيفيس.
الشباب
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 12:40 AM
لمدة عام قادماً من نادي براغابعد صفقة " بانيغا ".. الشباب يوقع مع مهاجم منتخب البرتغال
أعلن نادي الشباب توقيعه رسمياً مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتنيز وذلك بنظام الإعارة لمدة عام قادماً من نادي براغا البرتغالي.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يحتل قائمة سادس هدافي الدوري البرتغالي، وهو أحد أبرز لاعبي الموسم الحالي مع فريق فاماليكاو المعار إليه من براغا.
ولعب مارتينيز 28 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل 11 هدفاً، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.
وسبق وأن لعب مع منتخب بلاده لجميع الفئات السنية أما مع النوادي، فقد لعب مع سبورتينغ براغا ونادي باسوش دي فيريرا ونادي ديبورتيفو داس أيفيس.
، بعد صفقة " بانيغا ".. الشباب يوقع مع مهاجم منتخب البرتغال ،
المصدر : الخليج 365
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