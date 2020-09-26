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أكدت صحة عسير أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 210 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.
يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".
وتتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 12:13 AM
تبين الفحوصات مدى انتشار كورونا وتساعد على الكشف المبكر عن الحالات
أكدت صحة عسير أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 210 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.
يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".
وتتواجد مراكز "تأكد" حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
، أكثر من 210 آلاف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في عسير منذ انطلاقه ،
المصدر : الخليج 365
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