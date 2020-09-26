محمد بن مسعود - الدمام - فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-25 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة. Advertisements 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 10:07 PM فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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